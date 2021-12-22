Лебединському художньому музею зробили цінний новорічний подарунок Ще одним приємним сюрпризом завершується 2021 рік для Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва.

За кілька днів до Нового року музей отримав у дарунок від сумського художника Костянтина Аленінського – екслібрис відомого американського художника і письменника Роквелла Кента (англ. Rockwell Kent, 21 червня 1882 році, Таррітаун, Нью-Йорк, США – 13 березень 1971, Платсберг, Нью-Йорк, США).

Екслібрис (від латинського ex libris – «з книг») – це книжковий знак, який вказує на приналежність книги певній особі. Екслібрис, зазвичай, складається з двох основних елементів: імені господаря книги і зображення, що лаконічно і образно говорить про професію, інтереси чи про склад бібліотеки власника.

У 2021 році цей екслібрис експонувався у Лебединському художньому музеї на виставці «Давид Бурлюк: Ex Libris», що була присвячена 139-й річниці від дня народження художника. Тоді ж музей звертався до меценатів й благодійників з проханням допомогти придбати його для музейної колекції. Проте, зібрати вдалося лише 10% від вартості.

Екслібрис цікавий ще й тим, що виконаний він Роквеллом Кентом (у 1950-х) на прохання Давида Бурлюка, як дарунок для радянського краєзнавця із Тамбова – Миколи Нікіфорова, з яким Бурлюк підтримував зв’язки. За роки після цього, екслібрис побував у колекції московських художників Аполлінарія та Олександра Чернових, у харківського колекціонера Кейсермана, у київського колекціонера Гольфмана та сумського художника Костянтина Аленінського.

Тепер, екслібрис Роквелла Кента зможе не лише доповнити та розширити «бурлюківську» тему у колекції Лебединського художнього музею, але й представити у зібранні відомого американського художника середини ХХ століття.

До речі, у період з 1925 по 1950 рік Роквелл Кент створив не менше 200 дуже цікавих екслібрисів. Ще він був одним із небагатьох американських художників, чиї екслібриси удостоїлися персональної виставки в США (у 1933 році).