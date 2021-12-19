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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:49184

На Сумщине прогнозируют метель

Сумской областной центр гидрометеорологии предупреждает жителей Сумщины об ухудшении погодных условий.

Ночью 29 декабря по Сумской области и г.Сумы ожидается порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, в южной половине области сильный снег, в течение суток на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

Общество Прогноз погоды
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