На Сумщине прогнозируют метель

Ночью 29 декабря по Сумской области и г.Сумы ожидается порывы восточного ветра 15-20 м/с, метель, в южной половине области сильный снег, в течение суток на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
В начале новой недели в Сумской области сохранится морозная, неустойчивая погода....
На выходных в Сумской области ожидается неустойчивая погода и колебания температуры....
24 декабря под влиянием активного атмосферного фронта в Сумской области ожидается изменение погодных условий....
В результате вторжения арктического воздуха с 21 декабря в Сумской области ожидается существенное снижение температуры воздуха....
Новая неделя на Сумщине начнется существенным снижением температуры воздуха, осадки постепенно прекратятся....