В Сумском облздраве уволилось все руководство В декабре в управлении здравоохранения уволились его начальник Сергей Бутенко и его зам Галина Хомета.

Всего в управлении 10 свободных вакансий из 20, в том числе главбуха и еще одного замначальника управления. Сейчас и.о. руководителя - Анатолий Котляр, который является начальником отдела по управлению персоналом, правового обеспечения и контроля.