В Сумском облздраве уволилось все руководство

Всего в управлении 10 свободных вакансий из 20, в том числе главбуха и еще одного замначальника управления. Сейчас и.о. руководителя - Анатолий Котляр, который является начальником отдела по управлению персоналом, правового обеспечения и контроля.
Реорганизовав в департамент здравоохранения....
Прокуратура Сумской области инициирует проведение проверки деятельности Управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации....
Столичное ЧАО «УМТ» выиграло иск к управлению здравоохранения Сумской облгосадминистрации о взыскании задолженности за три поставленных многосрезовых спиральных компьютерных томографа....
При управлении здравоохранения облгосадминистрации работает «горячая линия» по номеру, на которую можно сообщить о нарушении.... 21