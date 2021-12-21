Сумчанин - серед кращих авторів олімпійських книг року Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту та визначив переможців конкурсу.

Конкурс проводився з метою популяризації та розвитку олімпійського руху, стимулювання творчої та соціальної активності фахівців сфери олімпійського спорту та олімпійської освіти, підняття престижу українського спорту та підтримки видання олімпійської літератури в Україні. Участь у ньому могли взяти окремі автори, авторські колективи книг на олімпійську тематику, роботи яких були опубліковані протягом останнього календарного року.

Переможцем конкурсу НОК України на кращу книгу року з олімпійського спорту у номінації «Лауреат конкурсу» визнане видання «Кубок світу з біатлону: від Рупольдінгу-1978 до Голменколлена-2019». Автори унікального довідника - Анатолій Боярко, Василь Карленко, Олексій Кравченко.

В книзі висвітлена історія змагань Кубка світу з біатлону, приведені десятки кращих у всіх сезонах (1978 - 2019) та результати виступів у них біатлоністів України і CРСР. У своєрідній енциклопедії Кубка світу з біатлону наведені всі призери етапів Кубка світу з біатлону в особистих, естафетних та командних перегонах, зведені сезонні рейтинги біатлоністів, країн в естафетах і кубку націй та багато іншої унікальної статистики Кубка світу з біатлону, яка досі не публікувалася. Інформацію щодо придбання книги можна отримати за адресою: biathlon.history@gmail.com

Принагідно нагадаємо, що відомий в Україні статистик і невтомний популяризатор біатлону сумчанин Анатолій Боярко є автором багатьох книг про цей вид олімпійського спорту. Зокрема, у різні роки вийшли його книги «Біатлонний сезон 2015/2016: Сумщина, Україна, Європа, світ», «Біатлон олімпійський: від Шамоні-1924 до