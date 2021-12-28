В Сумах столкнулись Ниссан и БМВ Вчера, около 9 часов 30 минут, патрульные получили уведомление о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля Nissan Qashqai перед перестройкой не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения и допустил столкновение с транспортным средством BMW X5. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Nissan Qashqai админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.