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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:09467

В Сумах столкнулись Ниссан и БМВ

Вчера, около 9 часов 30 минут, патрульные получили уведомление о ДТП на улице Герасима Кондратьева.

Инспекторы установили, что водитель автомобиля Nissan Qashqai перед перестройкой не убедился, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам дорожного движения и допустил столкновение с транспортным средством BMW X5. Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Nissan Qashqai админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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