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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20524

В Сумах нафотошопили кадров из фильма «Один дома по-сумски-2»

Сумчанин Дмитрия Янченко выложил в Фейсбуке серию мемов «Один дома в Сумах».

«Традиционная подборка мемов "Один дома в Сумах" Всех с наступающими праздниками)», - написал он.

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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