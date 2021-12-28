В Сумах снова авария с маршруткой

Водители транспортных средств пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте внимательны и соблюдайте ПДД. Сообщает патрульная полиция Сумщины.
7 декабря около 8.40 патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Харьковской и Героев Сумщины....
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