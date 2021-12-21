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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

27 декабря в 15:48 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Токаревская в пгт Угроеды на Краснопольщине.

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовавшая сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду пгт Угроеды.

К моменту прибытия огонь охватил стену на площади до 12 кв. м, перекрытие на площади до 8 кв. м, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом и хозяйственное сооружение, расположенное рядом.

В 16:10 возгорание локализовали, а в 16:30 полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника местной пожарной команды пгт Угроеды.

Общество Пожар
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