На Сумщине ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщила хозяйка, почувствовавшая сильное задымление внутри дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 4-й государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду пгт Угроеды.
К моменту прибытия огонь охватил стену на площади до 12 кв. м, перекрытие на площади до 8 кв. м, бытовую технику и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом и хозяйственное сооружение, расположенное рядом.
В 16:10 возгорание локализовали, а в 16:30 полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 1 автомобиль и 3 работника местной пожарной команды пгт Угроеды.
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