В Шостке пожарные ликвидировали возгорание бани

О пожаре сообщила хозяйка, увидевшая дым из окна помещения. На место происшествия был направлен очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены и перекрытия на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и жилой дом расположен рядом.
В 9:40 возгорание локализовали, а в 12:00 – израсходовав на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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