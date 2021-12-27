В Шостке пожарные ликвидировали возгорание бани 27 декабря в 09:20, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании бани по ул. Авиации в г. Шостка.

О пожаре сообщила хозяйка, увидевшая дым из окна помещения. На место происшествия был направлен очередной караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены стены и перекрытия на площади до 10 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание и жилой дом расположен рядом.

В 9:40 возгорание локализовали, а в 12:00 – израсходовав на тушение почти 8 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.