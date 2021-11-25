В центре Сум отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ с 11.15 временно прекращено водоснабжение ул. Соборная, 37, 39, ул. Нижнесоборная.
Сегодня, 24 декабря, произошел порыв возле дома № 40 по ул. Героев Крут....
Директор КП «Горводоканал» Анатолий Сагач написал в Фейсбуке, что сумчане будут с водой....
АО «Сумыоблэнерго» намерено прекратить распределение электроэнергии КП «Горводоканал»....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
Для выполнения аварийно-ремонтных работ в ночь с 25 на 26 ноября будет остановлена работа Лепеховского и Ново-Оболонского водозаборов....