Началась итоговая пресс-конференция главы Сумской ОГА (трансляция) Онлайн-трансляция пресс-конференции главы Сумской облгосадминистрации Дмитрия Живицкого по итогам 2021 года началась в 10.45.

Это уже вторая часть пресс-концеренции. Первая была в четверг. На ней журналисты послушали монолог чиновника об успехах, а на вопросы времени не осталось. Сегодня он снова опоздал на 15 минут…