В Сумах пожарные ликвидировали возгорание двух легковушек (видео)

О пожаре сообщил случайный прохожий, увидевший пламя из-под капота одного из автомобилей. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены моторный отсек, лобовое стекло и приборная панель автомобиля «AUDI Q8» и фара, передняя правая дверца и бампер легковушки «FORD Fusion», припаркованный рядом. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные автомобили.
В 19:32 возгорание локализовали, а в 20:12 – потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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