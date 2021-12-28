На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 56 человек СOVID-19 подтвердили у 56 человек (Конотопский р-н – 6, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 40).

По состоянию на 28 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 487 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2795 летальных исходов, за минувшие сутки – 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выздоровело 124 507 человек, из них за минувшие сутки – 53 (Сумской р-н – 53).