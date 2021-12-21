Сумская полиция расследует обстоятельства ДТП, в котором травмировался пешеход Водитель автомобиля «Hyundai» допустил наезд на мужчину, в результате чего пострадавший с тяжелыми травмами доставлен в Сумскую областную клиническую больницу.

Сегодня около 18:00 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии по ул. Лебединской в г. Сумы, в результате которой травмирован пешеход.

Как предварительно установили полицейские, 26-летний водитель легковой машины не смог избежать столкновения и допустил наезд на пешехода.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Сумского районного отдела полиции ГУНП в Сумской области, устанавливается личность потерпевшего, а также свидетелей данного происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.