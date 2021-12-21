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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:48220

На Ахтырщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

26 декабря в 12:25 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Прищенко в с. Малая Павловка Камышанской ОТГ.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие сильное задымление из окна. На место происшествия направлялись очередные караулы 22-й и 13-й государственных пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда с. Камыши.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен пол жилой комнаты на площади до 3 кв. м, вещи домашнего обихода и два матраса. Была угроза дальнейшего распространения огня на остальное здание. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 12:57 возгорание локализовали, а в 13:20 полностью ликвидировали. Всего на тушение были привлечены 2 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и один работник добровольной пожарной команды с. Камыши.

Допустимая причина пожара – неосторожность при курении хозяина.

Общество Пожар
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