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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:06

На «Авангарде» разыграли кубок Сум по хоккею

Сегодня, 27 декабря, в Сумах прошли решающие матчи Кубка города по хоккею.

В матче за «бронзу» «Сумские бобры» обыграли ХК «Сумы-04» 7:2.

В финале ХК «Сумы» разгромил БХФК «Вороны» 8:2 (5:0, 3:1, 0:1).

Спорт Хоккей
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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