На «Авангарде» разыграли кубок Сум по хоккею

В матче за «бронзу» «Сумские бобры» обыграли ХК «Сумы-04» 7:2.
В финале ХК «Сумы» разгромил БХФК «Вороны» 8:2 (5:0, 3:1, 0:1).
21 августа в Харькове завершился хоккейный турнир по случаю Дня независимости....
Финал чемпионата города по хоккею еще прошлого сезона 2018/2019 прошел сегодня, 1 февраля....
4-5 января сыграны первые матчи чемпионата Сумской области по хоккею среди команд высшей и первой лиг....
Первенство ДЮСШ «Чемпион» проходило 17-18 декабря в Сумах....
ХК «Сумы» стартовали в «Кубке «Динамо» в городе Харьков....