Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины

Сегодня, 27 декабря, бежали классические эстафеты. В мужской лучшими стали представители Сумщины – Владислав Чихарь, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Дмитрий Грущак. Вторая сумская сборная заняла 7-е место.
Среди женщин наша команда заняла лишь пятое место.
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