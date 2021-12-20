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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:46213

Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины

В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону среди взрослых.

Сегодня, 27 декабря, бежали классические эстафеты. В мужской лучшими стали представители Сумщины – Владислав Чихарь, Богдан Борковский, Сергей Супрун и Дмитрий Грущак. Вторая сумская сборная заняла 7-е место.

Среди женщин наша команда заняла лишь пятое место.

Спорт Биатлон
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