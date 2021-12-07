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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:54457

На Сумщине нелегальный дровосек предлагал копам взятку

Работники группы реагирования патрульной полиции зафиксировали действия водителя, предлагавшего правоохранителям неправомерную выгоду в размере одной тысячи гривен.

Патрулируя территорию обслуживания, работники группы реагирования патрульной полиции в с. Будылка на Лебединщине остановили автомобиль ВАЗ-2103, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

В ходе визуального осмотра транспортного средства полицейские установили, что местный житель перевозил в прицепе распиленные бревна деревьев.

По требованию предоставить документы на право управления автомобилем, а также на груз, который он перевозил, 32-летний мужчина отказался, но предложил взятку.

Полицейские предупредили водителя об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды должностному лицу, но он продолжал настаивать.

Для документирования преступления патрульные вызвали следственно-оперативную группу полиции. Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Общество Взятка полицейскому
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