Стартовал Зимний чемпионат АФС в Северном регионе

Предлагаем вашему вниманию их результаты^
ДЮСШ «Глухов» – «Авангард» Середина-Буда 4:2
«Дружба» Сосновка - КДЮСШ «Барса» Шостка 6:1
«Арма-С» Кролевец - «Шанхай-Дуброва» Кролевецкая ТГ 6:1
«Колос» Шостка – «Десна» Очкино 15:1
«Калибр» Шостка выходной.
Сегодня, 26 декабря, проходят матчи 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге....
На этой неделе Сумщина вышла из «красной» карантинной зоны, а, наконец, начнется Зимний чемпионат АФС в Северном регионе....
22-24 декабря в Сумах прошел Открытый «Рождественский» областной турнир среди детских команд 2009-2010 г.р....
После недельной паузы продолжатся матчи Экстра-лиги....
Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу....