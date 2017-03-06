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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25413

Главная сумская елка участвует в конкурсе на лучшую в Украине

Пока не очень котируется…

Встречайте Елочные аэрооблеты 2022 - https://misto.lun.ua/christmas-tree/.

Год назад ЛУН облетел красивые елки Украины на дронах, помните? Более миллиона человек посетили самую елочную страницу ЛУН, рассматривали аэрооблеты, голосовали и делились рейтингом в соцсетях. Вам так полюбились эти аэрооблеты, что их сделали и в этом году.

В прошлом году ТОП-3 выглядел так:

#3 — центральная елка в Черкассах

#2 — невероятное трио елок в Луцке

#1 — новогодняя красавица в Николаеве

Елка какого города получит звание самой праздничной в этом году – решаете вы: https://misto.lun.ua/christmas-tree/.

Голосуйте за свою, распространяйте ссылки друзьям или группе вашего города, выбирайте самую красивую елку страны на ЛУН.

Досуг Искусственная елка
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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