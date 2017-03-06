Главная сумская елка участвует в конкурсе на лучшую в Украине

Встречайте Елочные аэрооблеты 2022 - https://misto.lun.ua/christmas-tree/.
Год назад ЛУН облетел красивые елки Украины на дронах, помните? Более миллиона человек посетили самую елочную страницу ЛУН, рассматривали аэрооблеты, голосовали и делились рейтингом в соцсетях. Вам так полюбились эти аэрооблеты, что их сделали и в этом году.
В прошлом году ТОП-3 выглядел так:
#3 — центральная елка в Черкассах
#2 — невероятное трио елок в Луцке
#1 — новогодняя красавица в Николаеве
Елка какого города получит звание самой праздничной в этом году – решаете вы: https://misto.lun.ua/christmas-tree/.
Голосуйте за свою, распространяйте ссылки друзьям или группе вашего города, выбирайте самую красивую елку страны на ЛУН.
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