Нужна помощь директору Сумской ДЮСШ

Об этом в фейсбуке написала его коллега Елена Коваленко.
«Мы все хорошо знаем Владимира Георгиевича. Он честный, справедливый, хороший человек, жизнь отдал работе, развитию и развитию своей школы, спорту вообще. Воспитал не одно поколение спортсменов.
Мы все также хорошо знаем, какое сейчас дорогостоящее лечение... Ресурсы семьи уже исчерпаны. Владимир Георгиевич сейчас очень нуждается в нашей помощи! Ему нужна дорогостоящая операция, лечение, особенная диета питания и реабилитация. Карта ПриватБанка 5168 7451 0440 4394 (Токарев Дмитрий Владимирович – сын)», - написала она.
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