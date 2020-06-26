Нужна помощь директору Сумской ДЮСШ Уже долгое время директор детско-юношеской спортивной школы № 2 Владимир Токарев борется с тяжелой болезнью.

Об этом в фейсбуке написала его коллега Елена Коваленко.

«Мы все хорошо знаем Владимира Георгиевича. Он честный, справедливый, хороший человек, жизнь отдал работе, развитию и развитию своей школы, спорту вообще. Воспитал не одно поколение спортсменов.

Мы все также хорошо знаем, какое сейчас дорогостоящее лечение... Ресурсы семьи уже исчерпаны. Владимир Георгиевич сейчас очень нуждается в нашей помощи! Ему нужна дорогостоящая операция, лечение, особенная диета питания и реабилитация. Карта ПриватБанка 5168 7451 0440 4394 (Токарев Дмитрий Владимирович – сын)», - написала она.