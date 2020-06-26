Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:0630

Нужна помощь директору Сумской ДЮСШ

Уже долгое время директор детско-юношеской спортивной школы № 2 Владимир Токарев борется с тяжелой болезнью.

Об этом в фейсбуке написала его коллега Елена Коваленко.

«Мы все хорошо знаем Владимира Георгиевича. Он честный, справедливый, хороший человек, жизнь отдал работе, развитию и развитию своей школы, спорту вообще. Воспитал не одно поколение спортсменов.

Мы все также хорошо знаем, какое сейчас дорогостоящее лечение... Ресурсы семьи уже исчерпаны. Владимир Георгиевич сейчас очень нуждается в нашей помощи! Ему нужна дорогостоящая операция, лечение, особенная диета питания и реабилитация. Карта ПриватБанка 5168 7451 0440 4394 (Токарев Дмитрий Владимирович – сын)», - написала она.

Общество Нужна помощь
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП
20.09.2021 14:59

На Сумщине собирают деньги для спасения 12-летней девочки и ее отца, которые попали в ДТП

18 сентября на Недригайловщини вблизи с. Курманы на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка столкнулись «ВАЗ-2107» и грузовик «Mersedes»....

Шосткинский боксер-профессионал проводит аукцион в помощь маленькому закарпатцу
20.07.2021 09:05

Шосткинский боксер-профессионал проводит аукцион в помощь маленькому закарпатцу

Шосткинский боксер Иван Редкач отдает на аукцион перчатки с автографом для помощи маленькому Павлику Мотычке....

В Киеве выпал с балкона житель Сумщины, многодетный отец: нужна помощь
16.07.2021 19:15

В Киеве выпал с балкона житель Сумщины, многодетный отец: нужна помощь

Несчастный случай произошел с уроженцем Шостки, многодетным отцом Артемом Бабичем....

В утренней аварии в Сумах пострадала детский тренер: нужна помощь
02.06.2021 21:05

В утренней аварии в Сумах пострадала детский тренер: нужна помощь

Сегодня, 2 июня, в Сумах на курском проспекте произошло ДТП....

26.06.2020 14:59

Сумской райсовет выделил 60 тыс. грн на лечение 16-летней Диане Лаврик

Нужно еще больше 600 тыс. грн....

view counter
view counter

Статьи

На Глухівщині кримчанин відкрив авіамодельний гурток
Вчера 17:12
Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
25.12.2021 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
24.12.2021 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
23.12.2021 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.