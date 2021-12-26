В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек COVID-19 подтвердили у 38 человек (Конотопский р-н – 4, Сумской р-н – 34).

По состоянию на 27 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 431 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2795 летальных исходов, за минувшие сутки – 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 124 454 человек, из них за минувшие сутки – 54 (Сумской р-н – 54).