В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 38 человек

По состоянию на 27 декабря 2021 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 130 431 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2795 летальных исходов, за минувшие сутки – 0.
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 124 454 человек, из них за минувшие сутки – 54 (Сумской р-н – 54).
COVID-19 подтвердили у 106 человек (Конотопский р-н – 22, Ахтырский р-н – 6, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 111 человек (Конотопский р-н – 21, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 17, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 164 человек (Конотопский р-н – 57, Ахтырский р-н – 7, Роменский р-н – 21, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 228 человек (Конотопский р-н – 45, Ахтырский р-н – 15, Роменский р-н – 25, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 157 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 9, Роменский р-н – 9, Сумской р-н –...