В Сумах соревновались быстрые шахматисты

В соревнованиях приняли участие 20 шахматистов из Сум и Сумского района. По регламенту было 7 туров с контролем времени 10 минут и 2 секунды на ход.
Выиграл турнир Владимир Рудак, в активе которого 6 победных очков. Вторую строчку с результатом 5,5 очков занял Николай Семенов, третьим стал Сергей Пащенко - 5.
Лучший результат среди ветеранов 64+ у Владимира Федченко - 4,5 очков. Лучший результат в категории до 50 у Владислава Немыкина. Также был отмечен в категории 80+ Владимир Рыжов. Среди школьников лучшими были Сергей Супрун и братья Лемешенко Михаил и Остап и Алексей Ольштынский.
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