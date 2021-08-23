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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах соревновались быстрые шахматисты

26 декабря в клубе «Интеллект» CумГУ состоялся шахматный турнир, посвященный памяти шахматистов прошлого.

В соревнованиях приняли участие 20 шахматистов из Сум и Сумского района. По регламенту было 7 туров с контролем времени 10 минут и 2 секунды на ход.

Выиграл турнир Владимир Рудак, в активе которого 6 победных очков. Вторую строчку с результатом 5,5 очков занял Николай Семенов, третьим стал Сергей Пащенко - 5.

Лучший результат среди ветеранов 64+ у Владимира Федченко - 4,5 очков. Лучший результат в категории до 50 у Владислава Немыкина. Также был отмечен в категории 80+ Владимир Рыжов. Среди школьников лучшими были Сергей Супрун и братья Лемешенко Михаил и Остап и Алексей Ольштынский.

Спорт Шахматы
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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