На Сумщине прогнозируют морозы до минус 19

27 декабря: переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью -10...-15°С, днем -5..-10°С.
28 декабря: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с, днем, 7-12 м/с. Температура ночью -14...-19°С, днем -5..-10°С.
29 декабря: облачно, ночью умеренный, местами сильный снег❄, днем небольшой снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -1..-6°С.
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