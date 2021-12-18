Сумские биатлонисты провалили одиночную эстафету В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону среди взрослых.

Сегодня, 26 декабря, бежали одиночную эстафету, которую выиграла сборная Закарпатья с уроженкой Сум Анастасией Меркушиной и Виталием Трушем. Второе место заняла команда Харьковщины (Любовь Кипяченкова и Александр Пономаренко), третье – Черниговщины (Валерия Дмитренко и Владислав Романчич). Сумчане (Валерия Мартыненко и Владислав Чихарь) заняли 10-е место, отстав от победителей почти на 8 минут. У других наших команд 11-е, 12-е и 14-е место.