Роменских футзалистов разгромили в Запорожье

В группе «Восток» роменский «Рятувальник» играл в гостях против «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП». Уже на первой минуте матча счет открыл наш Дмитрий Баранник, правда, это был автогол. В первом тайме хозяева еще трижды отличились в воротах роменчан, а во втором забили еще раз, не при этом забив дабл-пенальти.
В итоге 5:0. Запорожцы догнали роменчан в турнирной таблице, у обеих команд по 11 очков. Лидирует столичный «SkyUp» с 13-тью.
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