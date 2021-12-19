Роменских футзалистов разгромили в Запорожье Сегодня, 26 декабря, проходят матчи 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

В группе «Восток» роменский «Рятувальник» играл в гостях против «ЗАПОРОЖПРОМГРУПП». Уже на первой минуте матча счет открыл наш Дмитрий Баранник, правда, это был автогол. В первом тайме хозяева еще трижды отличились в воротах роменчан, а во втором забили еще раз, не при этом забив дабл-пенальти.

В итоге 5:0. Запорожцы догнали роменчан в турнирной таблице, у обеих команд по 11 очков. Лидирует столичный «SkyUp» с 13-тью.