Ушла из жизни последняя партизанка-ковпаковка Сумщины Сегодня, 26 декабря, на 94-м году жизни скончалась Надежда Ефимовна Рожкова.

О печальной новости на своей странице в Фейсбуке сообщил настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Валерий Федоренко.

В годы Второй мировой войны Надежда Ефимовна была участницей легендарного партизанского соединения Сидора Ковпака. Она была партизанкой-разведчицей. Награждена государственными наградами.

При жизни Надежда Ефимовна Рожкова вела большую общественно-патриотическую работу, входила в горрайонный комитет Всеукраинской организации инвалидов и вдов инвалидов ВОВ, была председателем контрольно-ревизионной комиссии, пишет Шостка.INFO.