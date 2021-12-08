Ушла из жизни последняя партизанка-ковпаковка Сумщины

О печальной новости на своей странице в Фейсбуке сообщил настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Валерий Федоренко.
В годы Второй мировой войны Надежда Ефимовна была участницей легендарного партизанского соединения Сидора Ковпака. Она была партизанкой-разведчицей. Награждена государственными наградами.
При жизни Надежда Ефимовна Рожкова вела большую общественно-патриотическую работу, входила в горрайонный комитет Всеукраинской организации инвалидов и вдов инвалидов ВОВ, была председателем контрольно-ревизионной комиссии, пишет Шостка.INFO.
Печальную новость на странице в Фейсбуке сообщил директор Шосткинской десткой школы искусств Юрий Лоза....
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