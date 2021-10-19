В Сумах прошел новогодний теннисный турнир

Победители и призеры:
3 лига: 1 место – Перепелкина Ульяна, 2 место – Круглова Екатерина, 3 место – Исаева Полина.
2 лига: 1 место – Кильницкая Вероника, 2 место – Ассори Алексей, 3 место – Калашникова Ева.
1 лига: 1 место – Калинин Тимофей, 2 место – Лемишко Георгий, 3 место – Заковоротная Вероника.
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