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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 23:23183

Сумами ездил Санта Клаус на электроолене (видео)

Сегодня, 25 декабря, в сумах был замечен Санта Клаус.

Видео выложил в Фейсбуке Владимир Лободин. На нем видно, что по Петропавловской едет на электросамокате с о светящимся оленем человек, одетый в костюм Санта Клауса.

Досуг Санта Клаус
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