Сумами ездил Санта Клаус на электроолене (видео) Сегодня, 25 декабря, в сумах был замечен Санта Клаус.

Видео выложил в Фейсбуке Владимир Лободин. На нем видно, что по Петропавловской едет на электросамокате с о светящимся оленем человек, одетый в костюм Санта Клауса.