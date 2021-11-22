Главным в «Альянсе» будет Бессмертный

Задача такого союза одна - вывести обновленный липоводолинский клуб в Премьер-лигу. В этом случае без кадровых изменений не обошлось.
Первоначально прошла информация о том, что главным тренером обновленного «Альянса» останется Юрий Ярошенко, который будет работать в тандеме с перекочевавшим из «Виктории» Анатолием Бессмертным. Позже ситуация прояснилась - Бессмертный стал главным, а Ярошенко его ближайшим помощником. Липоводолинцы попрощались с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку, который, как оказалось, причастен к появлению Бессмертного в николаевском клубе.
Что касается непосредственно уже «Виктории», то эта команда обезглавленной не осталась. Ее возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах, пишет ФутБум.
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