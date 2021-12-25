Сумские копы нашли водителя, который на «Инфинити» врезался в ЦУМ и сбежал с места ДТП Патрульные разыскали водителя, который совершил ДТП на улице Петропавловской и покинул место происшествия.

22 декабря, около 23 часов 40 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Петропавловской. По словам очевидцев, водитель автомобиля Infinity, не выбрав безопасной скорости движения, выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на препятствие – здание ЦУМа. Место ДТП водитель оставил до приезда стражей порядка.

Отрабатывая имеющуюся информацию, инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП установили личность водителя. Им оказался 31-летний иностранец. Как объяснил сам мужчина, он разволновался из-за последствий происшествия. Более того, он еще и не имел права управления транспортными средствами.

На водителя патрульные вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Также на него составили протоколы ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (оставление места совершения ДТП) КУоАП.