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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:31283

Сумские баскетболисты упустили победу над харьковчанами

Сегодня, 25 декабря, в Сумах прошла игра 3-го тура чемпионата Украины по баскетболу среди молодежных команд.

В группе Е Сборная Сумской области – БК «СумДУ» принимала команду БК «Политехник» из Харькова. Наши отлично начали игру, выиграв первую половину, но вторую провалили, уступив соперникам лишь одно очко 76:77 (24:8, 22:20, 10:23, 20:26). Лучшими в составе нашей команды были:Лев Кошеватский – 23 очка + 6 подборов, Максим Сидоренко – 17 очков + 12 подборов, Максим Михайлов – 16 очков + 8 подборов, Вячеслав Киктев – 13 очков + 9 подборов.

Второй матч против «Харьковских соколов» не состоится из-за переноса.

После этой игры у «Политехника» 3 победы в 3 играх, у сумчан 1 победа и 2 поражения, у «соколов» - 0-2.

Спорт Баскетбол
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