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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:59202

Мошенники выманили у роменской пенсионерки 60 000 гривен

Пожилая женщина поверила мошенникам, которые сообщили, что ее сын серьезно пострадал, и ему нужна немедленная операция. Чтобы спасти его, женщина отдала злоумышленникам все свои сбережения.

В Роменский районный отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась 84-летняя местная жительница. Та объяснила, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее сын в г. Минск получил серьезные травмы, и ему нужна немедленная операция. Пожилая женщина поверила незнакомцам, потому что действительно ее сын сейчас находится за границей. Далее взял трубку якобы сам сын, который жалобным голосом попросил о помощи. Пенсионерка разволновалась и без всяких сомнений согласилась на все их условия.

Так, через некоторое время в ее квартиру пришел неизвестный якобы от сына, которому потерпевшая и передала все свои сбережения на общую сумму около 60 000 гривен.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и приняли все необходимые меры по установлению места нахождения мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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