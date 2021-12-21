Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:10424

На Сумщине спасатели привлекались для оказания помощи на месте ДТП

24 декабря в 14:27 отделение 15-й государственной пожарно-спасательной части из г. Конотопа привлекалось для оказания помощи.

От свидетелей ДТП поступила информация, что в с. Выровка Конотопского района произошло столкновение грузовика ГАЗ и ВАЗ-2110.

По прибытию на место вызова спасатели специнструментом деблокировали водителя легковушки из искореженного авто и на носилках перенесли в «скорую». Также специалисты помогли пассажирке ВАЗа покинуть авто и сопровождали ее в медицинский спецавтомобиль.

Врачи экстренной медицинской помощи на месте ДТП проводили неотложные реанимационные мероприятия водителя легковушки. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался. Пострадавшую женщину доставили в Конотопскую центральную районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители.

Право Дтп
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на переходе сбили женщину
Вчера 11:16

В Сумах на переходе сбили женщину

Сегодня утром, около 7 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы....

В Сумах водитель, который врезался в ЦУМ, сбежал с места ДТП
23.12.2021 17:57

В Сумах водитель, который врезался в ЦУМ, сбежал с места ДТП

Авария на ул. Петропавловской произошла вечером 22 декабря....

В Сумах столкнулись «Джип» и «Ланос»
23.12.2021 13:00

В Сумах столкнулись «Джип» и «Ланос»

На улице Герасима Кондратьева произошло автопроисшествие с участием автомобилей Daewoo Lanos и Jeep Cherokee....

В Сумах такси на переходе сбило 11-летнего мальчика
23.12.2021 12:16

В Сумах такси на переходе сбило 11-летнего мальчика

В результате ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила — Пушкина травмировался 11-летний мальчик....

В Сумах произошло тройное ДТП
23.12.2021 12:09

В Сумах произошло тройное ДТП

Вчера, около 10 часов 45 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 111 человек
Сегодня 09:27
На Сумщине спасатели привлекались для оказания помощи на месте ДТП
Сегодня 13:10
Сумские полицейские задержали педофила, который находился в розыске
Сегодня 13:05
Под Сумами полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков
Сегодня 12:23
Конотопские борцы отличились в столице
Сегодня 12:07
На Сумщине ожидаются вьюги и порывы ветра
Сегодня 10:41
Сумчан приглашают регистрироваться на полумарафон и экотрейл
Сегодня 10:39
Ахтырский суд отправил кладбищенского вора за решетку
Сегодня 10:36
Стартует Зимний чемпионат АФС в Северном регионе
Сегодня 09:53
ФК «Сумы» лишили 3 очков за драку ультрас с командой гостей
Сегодня 09:36
Часть 12-го микрорайона в Сумах осталась без воды на праздники
Вчера 22:41
Сумских водителей просят на оставлять «подснежники» на обочинах
Вчера 21:25
view counter
view counter

Статьи

Тисяча за вакцинацію: відповіді на поширені питання
Сегодня 09:20
«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Вчера 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
23.12.2021 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
23.12.2021 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.