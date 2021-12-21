На Сумщине спасатели привлекались для оказания помощи на месте ДТП

От свидетелей ДТП поступила информация, что в с. Выровка Конотопского района произошло столкновение грузовика ГАЗ и ВАЗ-2110.
По прибытию на место вызова спасатели специнструментом деблокировали водителя легковушки из искореженного авто и на носилках перенесли в «скорую». Также специалисты помогли пассажирке ВАЗа покинуть авто и сопровождали ее в медицинский спецавтомобиль.
Врачи экстренной медицинской помощи на месте ДТП проводили неотложные реанимационные мероприятия водителя легковушки. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался. Пострадавшую женщину доставили в Конотопскую центральную районную больницу.
Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители.
Сегодня утром, около 7 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы....
Авария на ул. Петропавловской произошла вечером 22 декабря....
На улице Герасима Кондратьева произошло автопроисшествие с участием автомобилей Daewoo Lanos и Jeep Cherokee....
В результате ДТП на перекрестке улиц Вячеслава Чорновила — Пушкина травмировался 11-летний мальчик....
Вчера, около 10 часов 45 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Степана Бандеры....