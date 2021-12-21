На Сумщине спасатели привлекались для оказания помощи на месте ДТП 24 декабря в 14:27 отделение 15-й государственной пожарно-спасательной части из г. Конотопа привлекалось для оказания помощи.

От свидетелей ДТП поступила информация, что в с. Выровка Конотопского района произошло столкновение грузовика ГАЗ и ВАЗ-2110.

По прибытию на место вызова спасатели специнструментом деблокировали водителя легковушки из искореженного авто и на носилках перенесли в «скорую». Также специалисты помогли пассажирке ВАЗа покинуть авто и сопровождали ее в медицинский спецавтомобиль.

Врачи экстренной медицинской помощи на месте ДТП проводили неотложные реанимационные мероприятия водителя легковушки. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался. Пострадавшую женщину доставили в Конотопскую центральную районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Обстоятельства и причину ДТП выясняли правоохранители.