Под Сумами полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники Сумского районного управления полиции получили информацию о том, что один из местных жителей села Запселье может хранить дома запрещенные вещества. В ходе санкционированного обыска информация подтвердилась.
Дома у 42-летнего мужчины полицейские обнаружили игрушку, в которой злоумышленник прятал полиэтиленовый сверток с 50 граммами каннабиса. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили еще 5 бумажных упаковок с содержанием наркотических средств, около по 5 граммов каждый и курительное устройство.
Все обнаруженное сотрудники полиции изъяли и направили на экспертное исследование.
По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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