Под Сумами полицейские разоблачили мужчину в незаконном хранении наркотиков Около 75 грамм каннабиса и самодельное устройство для употребления наркотиков обнаружили сотрудники ювенальной превенции по месту жительства ранее судимого 42-летнего жителя с. Запселье.

Сотрудники Сумского районного управления полиции получили информацию о том, что один из местных жителей села Запселье может хранить дома запрещенные вещества. В ходе санкционированного обыска информация подтвердилась.

Дома у 42-летнего мужчины полицейские обнаружили игрушку, в которой злоумышленник прятал полиэтиленовый сверток с 50 граммами каннабиса. Кроме того, сотрудники полиции обнаружили еще 5 бумажных упаковок с содержанием наркотических средств, около по 5 граммов каждый и курительное устройство.

Все обнаруженное сотрудники полиции изъяли и направили на экспертное исследование.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.