На Сумщине ожидаются вьюги и порывы ветра 25 декабря по прогнозу областного Гидрометцентра, в течение суток по Сумской области и г. Сумы ожидается вьюга, порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый).

Спасатели призывают граждан осторожничать и во время непогоды воздержаться от выходов на улицу. Водителям нужно быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию движения и, по возможности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.