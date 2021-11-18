На Сумщине ожидаются вьюги и порывы ветра

Спасатели призывают граждан осторожничать и во время непогоды воздержаться от выходов на улицу. Водителям нужно быть максимально внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию движения и, по возможности, воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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