Сумские гандболисты проиграли в гостях Сегодня, 24 декабря, стартовал 7-й тур чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге.

Играли обе сумские команды: СГК «Сумы» в Полтаве против местного «Динамо-Академия», «RGM Group-СумДУ» в Харькове против «ХАИ-ФГХО».

«Горожан» в Полтаве разгромили 46:24 (21:12). Лучшим у наших был Сергей Билоус – 8 мячей. «Политеховцы» имели шансы выиграть, но в концовке растратили преимущество 25:27 (16:15). Лучшим у гостей был Андрей Занимонець – 5 мячей.

Завтра пройдут повторные игры.