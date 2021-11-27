Сумские гандболисты проиграли в гостях

Играли обе сумские команды: СГК «Сумы» в Полтаве против местного «Динамо-Академия», «RGM Group-СумДУ» в Харькове против «ХАИ-ФГХО».
«Горожан» в Полтаве разгромили 46:24 (21:12). Лучшим у наших был Сергей Билоус – 8 мячей. «Политеховцы» имели шансы выиграть, но в концовке растратили преимущество 25:27 (16:15). Лучшим у гостей был Андрей Занимонець – 5 мячей.
Завтра пройдут повторные игры.
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