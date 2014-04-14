На Сумщине планируют увеличить количество военнообязанных женщин На учете Сумского областного военкомата в настоящее время состоит до 5 тысяч военнообязанных женщин.

Их количество планируют увеличить в разы, говорит помощник областного комиссара Антон Олийнык, – за счет работающих в 35 отраслях и в возрасте от 18 до 60 лет, пишет Суспільне.

"Это десятки профессий. Мы будем проверять на состояние здоровья, на пригодность для прохождения военной службы и в свою очередь ставить их на военный учет. Исключения предусмотрены законом о воинской обязанности и военной службе. То есть, это одинокие матери; находящиеся в декретном отпуске, по уходу за ребенком и некоторый другой перечень работающих женщин», — говорит Антон Олийнык.

Как именно становиться на учет, инструкций пока нет, говорит заместитель областного комиссара Андрей Нагорный.

"Информации по разъяснению постановки женщин в 2022 году на военный учет еще не было. Задача, определенная приказом, — женщины должны быть взяты на военный учет до конца 2022 года. То есть граждане, которые впервые будут становиться на учет. Даже не имеют права согласно постановлению Кабинета министров Украины №921 штрафоваться", - говорит заместитель областного военного комиссара Андрей Нагорный.

Приказ, который должен увеличить количество женщин в армии, был принят 11 октября, 17 декабря он вступил в действие.

Год как на военном учете – Марина Хурсенко.

"Имею специальность юриста, и здесь я на этой же должности. Дело в том, что, когда училась в университете, родители решили меня направить на обучение на военную кафедру. С момента окончания военной кафедры я встала на военный учет, как офицер запаса. Сейчас очень многие женщины находятся на военной службе, поэтому я к этому отношусь очень положительно", — отмечает она.

Начиная с 2023 года женщин, которые не станут на военный учет, будут штрафовать – это от 850 гривен. А руководителям предприятий за невыполнение закона – от 5 500 гривен.