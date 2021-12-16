На Сумщине прогнозируют температурные качели

25 декабря: облачно с прояснениями, снег, мокрый снег❄, местами: налипание мокрого снега, вьюга, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -2..-7°С, днем -4..+1°С.
26-27 декабря: облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -9..-14°С, днем -5..-10°С.
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