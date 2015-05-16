92 т отравленной гептилом земли вывезено с территории Шосткинской громады (видео)

Напомним, что 6 лет назад в Шостке произошла экологическая катастрофа – разлились химикаты. Сотрудники ГСЧС собрали их и затарили в специальные бочки. Все это время бочки хранились в трех местах: в Шостке, Ображеевском и Ковтуновском старостинских округах.
Только в 2020 году были выделены соответствующие средства из областного бюджета.
92 т ядохимикатов вывезли в Житомирскую область, где они будут обезврежены.
Теперь необходимо вывезти промышленные стоки с содержанием гептила, хранящиеся на предприятии «Елга», пишет Шостка.инфо.
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