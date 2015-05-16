92 т отравленной гептилом земли вывезено с территории Шосткинской громады (видео) Долгожданная новость для жителей громады: 92 т ядохимикатов вывезено с Шосткинщины.

Напомним, что 6 лет назад в Шостке произошла экологическая катастрофа – разлились химикаты. Сотрудники ГСЧС собрали их и затарили в специальные бочки. Все это время бочки хранились в трех местах: в Шостке, Ображеевском и Ковтуновском старостинских округах.

Только в 2020 году были выделены соответствующие средства из областного бюджета.

92 т ядохимикатов вывезли в Житомирскую область, где они будут обезврежены.

Теперь необходимо вывезти промышленные стоки с содержанием гептила, хранящиеся на предприятии «Елга», пишет Шостка.инфо.