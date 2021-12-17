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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:38249

В Сумах провели Рождественский турнир по футзалу

22-24 декабря в Сумах прошел Открытый «Рождественский» областной турнир среди детских команд 2009-2010 г.р.

Игры проходили в спортзале Сумской областной ДЮСШ. По итогам кругового турнира первое место, выиграв все матчи, заняла команда КДЮСШ-2 (Северодонецк). Команда ОЛИСП «БАРСА» с 12 очками после 5 матчей – вторая, а «КВАДР-2» из Харьковской области – третий.

По итогам турнира были определены лучшие игроки в составе каждой команды, а также победители в индивидуальных номинациях.

Спорт Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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