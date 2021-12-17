В Сумах провели Рождественский турнир по футзалу

Игры проходили в спортзале Сумской областной ДЮСШ. По итогам кругового турнира первое место, выиграв все матчи, заняла команда КДЮСШ-2 (Северодонецк). Команда ОЛИСП «БАРСА» с 12 очками после 5 матчей – вторая, а «КВАДР-2» из Харьковской области – третий.
По итогам турнира были определены лучшие игроки в составе каждой команды, а также победители в индивидуальных номинациях.
После недельной паузы продолжатся матчи Экстра-лиги....
Сегодня в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футзалу....
18-19 декабря сборная Украины проводит контрольные поединки против сборной Азербайджана....
Экстралиговский АФФК «Сумы» в пятницу сыграл контрольный матч с представителем Первой лиги чемпионата Украины – роменским «Рятувальником»....
Воспитанница сумского футзала Юлия Дехтяр в матче чемпионата Украины по футзала забила 6 голов....