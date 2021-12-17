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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:23412

На Сумщине в лобовой аварии с грузовиком погиб водитель легковушки

Происшествие произошло сегодня, около 14:30, на автодороге Конотоп-Таранское, в селе Выровка, неподалеку от Конотопа.

Как установили сотрудники полиции, 61-летний водитель автомобиля ВАЗ 21104 не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-САЗ 3507.

В результате автопроисшествия водитель легковушки скончался на месте происшествия, а его 58-летняя пассажирка получила телесные повреждения и госпитализирована в Конотопскую центральную районную больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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