В Сумах полицейские изъяли около тысячи пачек контрафактных сигарет (видео) Правоохранители в рамках проведения комплекса мероприятий по противодействию уголовным правонарушениям в сфере обращения спирта, ликероводочных и табачных изделий разоблачили женщину, занимавшуюся незаконной продажей сигарет.

При отработке территории объектов, где распространены продажи табачных изделий, сотрудники полиции увидели женщину, которая осуществляла сбыт данного вида подакцизных товаров.

В ходе проверки полицейские установили, что 42-летняя местная жительница занималась продажей табачных изделий, не имевших марок акцизного налога.

У нарушительницы изъяли около тысячи пачек сигарет. К тому же женщина привлекается к административной ответственности за такое правонарушение не впервые.

В отношении гражданки работники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 156 КУоАП "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания".

Работники полиции проводят работу по установке каналов поставки и лиц, как могут быть причастны к изготовлению контрафактных товаров, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.