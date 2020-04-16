В Сумах полицейские изъяли около тысячи пачек контрафактных сигарет (видео)

При отработке территории объектов, где распространены продажи табачных изделий, сотрудники полиции увидели женщину, которая осуществляла сбыт данного вида подакцизных товаров.
В ходе проверки полицейские установили, что 42-летняя местная жительница занималась продажей табачных изделий, не имевших марок акцизного налога.
У нарушительницы изъяли около тысячи пачек сигарет. К тому же женщина привлекается к административной ответственности за такое правонарушение не впервые.
В отношении гражданки работники полиции составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 156 КУоАП "Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями, электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, устройствами для употребления табачных изделий без их сгорания".
Работники полиции проводят работу по установке каналов поставки и лиц, как могут быть причастны к изготовлению контрафактных товаров, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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