Ринок праці Сумщини у цифрах

Станом на 20 грудня 2021 року послуги Сумської обласної служби зайнятості отримували 10,6 тис осіб, які мали статус безробітного, що на 35,8 % менше, ніж на відповідну дату минулого року. Отримували допомогу по безробіттю 9,3 тис. осіб, що на 33,6% менше, ніж на 20 грудня 2020 року.

Серед зареєстрованих безробітних переважають жінки – 6,5 тис. осіб (або 61,3 %), чоловіки - 4,7 тис (або 38,7%).

Найбільше зареєстрованих безробітних були у віці від 45 до 55 років - 28%, від 35 до 44 років – 25 %, до 35 років - 25 %, ті, кому понад 55 років, склали 22%.

Вищу освіту мали 59% зареєстрованих безробітних, 41% – професійно-технічну, 6% – загальну середню освіту.

Серед зареєстрованих безробітних 24 % раніше були зайняті у державному управлінні; 16% - у сфері торгівлі; 19% - у сільському, лісовому та рибному господарстві; 11% - у переробній промисловості та 6% – у сфері охорони здоров’я.

За професійними групами, серед зареєстрованих безробітних, переважають працівники сфери торгівлі та послуг – 18%, службовці та керівники – 14%, представники найпростіших професій – 14%.