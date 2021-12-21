Разработан проект регионального плана управления отходами в Сумской области до 2030 года Этот документ обсуждали во время заседания соответствующей рабочей группы под председательством заместителя главы облгосадминистрации Елены Бойко.

«Мы уже подошли к финальному рассмотрению проекта регионального плана управления отходами в Сумской области до 2030 года, – отметила Елена Бойко. – Региональный план управления отходами разработан в соответствии с Национальной стратегией управления отходами в Украине до 2030 года и Национальным планом управления отходами до 2030 года».

По ее словам, при обсуждении этого проекта было много предложений от представителей громад, экспертов, членов рабочей группы для того, чтобы в итоге область получила практический указатель по управлению отходами.

«Данный документ касается всех видов отходов, в частности, бытовых, промышленных, строительных, медицинских и других отходов, – сообщила Елена Бойко. – Этот региональный план не является постоянным. Он может изменяться в соответствии с особенностями вашей громады и с течением времени. Но его принятие позволит нам начать работу по управлению сферой отходов, которая будет иметь безопасные для окружающей среды последствия».

Исполняющая обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики облгосадминистрации Ирина Кашпур напомнила присутствующим, что проект документа был разработан ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства» Министерства громад и территорий Украины, и рассказала об изменениях, внесенных представителями эксперта общественности и проработаны Департаментом совместно с разработчиком.

После внесения всех изменений проект регионального плана управления отходами в Сумской области до 2030 г. будет предоставлен для одобрения распоряжением главы облгосадминистрации.