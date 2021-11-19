На Сумщине экоинспекция оштрафовала АЗС на 170 тысяч гривен На основании письма Управления стратегических расследований в Сумской области ДСР Национальной полиции Украины, в период с 8 по 13 декабря специалисты сектора государственного рыночного надзора Государственной экологической инспекции в Сумской области должны провести проверку АЗС ООО «БРЕНТ ОЙЛ-95» в с. Пологи Ахтырского района.

Целью проверки был отбор образцов продукции вида «автомобильный бензин А-95-Евро5-Е5» для проверки его характеристик.

Однако мужчина, представившийся управляющим автозаправкой, не предоставил никаких документов, подтверждающих его полномочия и без которых законодательством запрещено проводить проверку и производить отбор образцов продукции. Учитывая создание искусственных препятствий для выполнения должностных обязанностей, работники Инспекции вызвали полицию на место происшествия.

На 22.12.2021 уполномоченное лицо ООО «БРЕНТ ОЙЛ-95» было вызвано на заседание комиссии по рассмотрению материалов дела, но это требование также было проигнорировано. В связи с указанным сегодня Инспекцией вынесено постановление в порядке ст. 44 ЗУ «О государственном рыночном надзоре и контроле непродовольственной продукции», предусматривающей уплату штрафа в размере десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170000 грн.).

Следует заметить, что осенью еще одна из АЗС, также принадлежащая ООО «БРЕНТ ОЙЛ-95», также не допустила работников Инспекции к отбору образцов продукции. Совокупность таких фактов может свидетельствовать о том, что бензин и дизельное топливо, реализуемые сеть автозаправок ООО «БРЕНТ ОЙЛ-95», могут не отвечать установленным требованиям и нести для автовладельцев риски, обусловленные их использованием.