Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки Печальную новость на странице в Фейсбуке сообщил директор Шосткинской десткой школы искусств Юрий Лоза.

«Сегодня, 24 декабря, к нам пришло печальное известие: на 76-м году ушел из жизни один из самых известных художников нашего города – Владимир Ефимович Афонин. Творческая, одаренная личность, Художник от Бога – он всегда очаровывал своими картинами, прежде всего, замечательными пейзажами, насыщенными особым теплым колоритом. Его живописные работы выставлялись на Украине, России, Германии.

23 года Владимир Ефимович работал в Шосткинской детской школе искусств, возглавлял художественное отделение школы, воспитал более 20 учеников, ставших профессиональными художниками и архитекторами. В течение многих лет расписывал городские православные храмы.

Самый добрый, отзывчивый, искренний человек, вместе с тем мужественный, ответственный мужчина, в жизни которого было немало трудностей, Владимир Ефимович почитался среди коллег и городской общины. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах, – такой след оставил Владимир Ефимович в сердцах своих коллег», - написал он.