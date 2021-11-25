Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:41358

Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки

Печальную новость на странице в Фейсбуке сообщил директор Шосткинской десткой школы искусств Юрий Лоза.

«Сегодня, 24 декабря, к нам пришло печальное известие: на 76-м году ушел из жизни один из самых известных художников нашего города – Владимир Ефимович Афонин. Творческая, одаренная личность, Художник от Бога – он всегда очаровывал своими картинами, прежде всего, замечательными пейзажами, насыщенными особым теплым колоритом. Его живописные работы выставлялись на Украине, России, Германии.

23 года Владимир Ефимович работал в Шосткинской детской школе искусств, возглавлял художественное отделение школы, воспитал более 20 учеников, ставших профессиональными художниками и архитекторами. В течение многих лет расписывал городские православные храмы.

Самый добрый, отзывчивый, искренний человек, вместе с тем мужественный, ответственный мужчина, в жизни которого было немало трудностей, Владимир Ефимович почитался среди коллег и городской общины. Светлая память о нем будет всегда жить в наших сердцах, – такой след оставил Владимир Ефимович в сердцах своих коллег», - написал он.

Общество Утрата
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища
20.12.2021 11:44

На Сумщине погиб молодой врач, педагог медучилища

Лебединский профессиональный медицинский колледж имени профессора М.И. Ситенко сообщает о гибели коллеги Александра Хрина....

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине
17.12.2021 14:02

Ушел из жизни настоятель храма на Сумщине

16 декабря оборвалась жизнь протоиерея отца Владимира Геруса....

В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка
08.12.2021 17:19

В Ахтырке ушел из жизни командир учебного авиационного полка

7 декабря отошел в вечность Картуз Александр Иванович, легендарный командир 809-го учебного авиационного полка ХВВАУЛ, общественный деятель, хорошо известный в...

На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст
08.12.2021 13:13

На Сумщині помер відомий краєзнавець і журналіст

Глухівська міська рада повідомляє про смерть знаменитого глухівчанина – Михайла Михайловича ЧАСНИЦЬКОГО....

В Сумах умер известный хирург
25.11.2021 12:57

В Сумах умер известный хирург

В возрасте 63 лет внезапно оборвалась жизнь сумского хирурга Петренко Сергея Лукича....

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 164 человек
Сегодня 09:02
Сумские биатлонисты с медалями в персьюте
Сегодня 13:42
126 медзакладів Сумщини безоплатно лікували пацієнтів у 2021 році
Сегодня 13:09
Ушел из жизни один из самых известных художников Шостки
Сегодня 12:41
Суд оштрафовал ахтырчанку за изготовление и распространение порно
Сегодня 12:14
Пожарные Сумщины дважды ликвидировали возгорание жилых домов (видео)
Сегодня 12:13
В Сумах будут чистить от снега чуть больше 10% улиц (список)
Сегодня 12:10
Сумских школьников отметил Национальный центра кибербезопасности СНБО Украины
Сегодня 11:43
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 11:16
На Сумщине открылся еще один центр дуального образования
Сегодня 11:15
Сумские патрульные обнаружили у иностранца водительское удостоверение с признаками подделки
Сегодня 10:41
Минкульт сообщает о планах «Большой Реставрации» усадьбы Харитоненко в Сумах
Сегодня 10:06
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Бюджет області має використовуватися раціонально
Сегодня 10:04
Як працюватимуть пункти та центри вакцинації на Сумщині на різдвяно-новорічні свята?
Вчера 15:57
Майже всіх жінок — на військовий облік
Вчера 14:01
Євген Южаков: «Прийнятий бюджет області несе загрозу медицині, освіті та соціальній галузі»
22.12.2021 18:28
У Сумах до новорічних свят поставили чарівну східну казку
22.12.2021 17:33
Як відшкодувати шкоду внаслідок падіння на льоду
22.12.2021 16:42
Руководители Громад смотрят на бюджет, как на бизнес-проект. И это правильно, - интервью Елены Вороны – Агротрейд
22.12.2021 14:53
Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки, – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки у 2022 році®
22.12.2021 09:52
Ігор Кальченко: «За кожним реалізованим проєктом стоять люди – їхні долі, здоров’я, комфорт, впевненість у майбутньому»
22.12.2021 09:01
Хто з сумчан може отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19
21.12.2021 14:30
"Великий звіт": депутати від партії «Слуга Народу» підбили підсумки першого року роботи на Сумщині
21.12.2021 11:46
Свой губернатор ближе к делу
21.12.2021 09:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.