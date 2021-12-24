В Сумах на переходе сбили женщину

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 49-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 59-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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