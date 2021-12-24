В Сумах на переходе сбили женщину Сегодня утром, около 7 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 49-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 59-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.