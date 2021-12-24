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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16823

В Сумах на переходе сбили женщину

Сегодня утром, около 7 часов 30 минут, патрульным поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 49-летний водитель автомобиля ВАЗ не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия 59-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Для выяснения обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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