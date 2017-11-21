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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:15433

На Сумщине открылся еще один центр дуального образования

На открытие съехались в с. Марьевка Сумского района заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития цифровых трансформаций и цифровизации Тарас Дьоба, заместитель Министра образования и науки Украины Алексей Шкуратов, глава облгосадминистрации Дмитрий Живицкий и другие официальные лица.

Глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, выступая на открытии центра, поблагодарил представителей науки и бизнеса Сумщины, которые в сотрудничестве могут реализовывать мощные и полезные проекты.

«Областные власти совместно с наукой и бизнесом работают над тем, чтобы на Сумщине была молочная переработка. Наша задача – сделать все возможное, чтобы молоко не отвозилось в другие регионы, а именно здесь были перерабатывающие конкурентоспособные предприятия, которые будут обеспечивать социальную сферу, школы, детские сады качественными местными продуктами», – подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Кроме того, по его словам, создание центра дуального образования «СНАУ» – «Молоко Отчизны» позволит студентам получить практические навыки непосредственно на производстве, а после окончания обучения – рабочие места. Университет, благодаря этому центру, будет готовить квалифицированных специалистов на базе местного предприятия. У бизнеса будут профессиональные кадры. И прежде всего это шанс для Сумщины, что молодежь будет оставаться дома, здесь будет платить налоги, работать, рожать детей.

Руководитель группы компаний «Технология» Владимир Заец отметил, что это уже второй центр дуального образования Сумской области, который они открывают на базе заведений высшего образования. Один из таких сегодня успешно работает в Машиностроительном колледже СумГУ. Другой центр открывается здесь и будет готовить специалистов по переработке в аграрном секторе.

Экономика Дуальное образование
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