Кому в Сумах отключат свет в четверг? Сумской городской район электрических сетей АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электрической энергии 30 декабря.

Отключения связаны с подключением новых потребителей и выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередач. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без уведомления. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключения тут.